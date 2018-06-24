Во время полета экипаж получил сообщение об отказе двигателя. Посадка прошла благополучно, говорят в Комитете гражданской авиации Казахстана. На борту лайнера турецкой авиакомпании «Пегасус» находились 190 пассажиров и 6 членов экипажа.