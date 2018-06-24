Самолет, который следовал по маршруту Новосибирск — Анталия, совершил вынужденную посадку в аэропорту Атырау
Во время полета экипаж получил сообщение об отказе двигателя. Посадка прошла благополучно, говорят в Комитете гражданской авиации Казахстана. На борту лайнера турецкой авиакомпании «Пегасус» находились 190 пассажиров и 6 членов экипажа.
Комментарии5
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pravdatut 24 июня 2018 | 09:41
Как страшно! Не тот керосин залили??
viteck 24 июня 2018 | 09:44
С...ка, как страшно летать-то. За полтора века так и не смогли сделать авиационные перелеты по-настоящему безопасными...(. Или не хотят...
matsam 24 июня 2018 | 09:58
Хороший аэропорт видимо в городе Атырау... Ну а как же иначе, ведь город Гурьев, нефтяную столицу Казахской ССР всем Союзом строили...
kompricikos 24 июня 2018 | 10:12
matsam: еще припомните про Степана Разина, от той дыры- Гурьева ничего не осталось, а вырос современный Атырау, причем в современном Казахстане.
slawa1940 24 июня 2018 | 10:06
Хи! Им сообщают о ЧЁ у них там не работает, экипаж не знет?