Сегодня на Чемпионате мира по футболу тремя матчами завершается второй тур группового этапа.

Первыми в 15 часов на поле Арены Нижний Новгород выйдут футболисты Англии и Панамы. Расклад сил здесь достаточно очевиден. Если англичане оправдают прогнозы и победят, то досрочно выйдут в плей-офф вслед за командой Бельгии.

А вот в группе Н первый тур завершился неожиданно. Проиграли свои стартовые матчи команда Польши и Колумбии. Которым сегодня в очном противостоянии придется играть, что называется, от ножа. Матч на Казань-Арене начнется в 21 час. К этому моменту уже завершиться игра в Екатеринбурге между сборными Японии и Сенегала. Победитель которой с большой долей вероятности обеспечит себе выход в 1/8 финала.

Сборная России свой заключительный матч в группе против команды Уругвая проведет завтра.