Сегодня на Чемпионате мира по футболу тремя матчами завершается второй тур группового этапа.
Сегодня на Чемпионате мира по футболу тремя матчами завершается второй тур группового этапа.
Первыми в 15 часов на поле Арены Нижний Новгород выйдут футболисты Англии и Панамы. Расклад сил здесь достаточно очевиден. Если англичане оправдают прогнозы и победят, то досрочно выйдут в плей-офф вслед за командой Бельгии.
А вот в группе Н первый тур завершился неожиданно. Проиграли свои стартовые матчи команда Польши и Колумбии. Которым сегодня в очном противостоянии придется играть, что называется, от ножа. Матч на Казань-Арене начнется в 21 час. К этому моменту уже завершиться игра в Екатеринбурге между сборными Японии и Сенегала. Победитель которой с большой долей вероятности обеспечит себе выход в 1/8 финала.
Сборная России свой заключительный матч в группе против команды Уругвая проведет завтра.
Комментарии1
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zemljanka 24 июня 2018 | 09:34
желаю любителям счастливых моментов.
Судьям - не лажать, как вчера.
Игрокам сил - бороться до последних секунд, как вчера.