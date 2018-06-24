В Саудовской Аравии женщины с этого дня могут водить автомобиль. Король страны подписал соответствующий указ в прошлом году.

До этого момента Саудовская Аравия оставалась единственной в мире страной, где действовали подобные ограничения, а нарушительницы жестко наказывались.