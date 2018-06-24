В Саудовской Аравии женщины с этого дня могут водить автомобиль
В Саудовской Аравии женщины с этого дня могут водить автомобиль. Король страны подписал соответствующий указ в прошлом году.
До этого момента Саудовская Аравия оставалась единственной в мире страной, где действовали подобные ограничения, а нарушительницы жестко наказывались.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
polsan 24 июня 2018 | 09:12
огромное достижение 21 века!!
kokeshi 24 июня 2018 | 09:17
polsan: зря ерничаете. У каждой страны свои достижения, пусть и такие. Главное чтобы они были. Плохо в тех странах, где их нет.
vinibi_ 24 июня 2018 | 09:23
kokeshi: Какие еще достижения у этих исламоискалеченных? или такие же как у вас научились пользоваться ложкой и вилкой в 21 веке???
polsan 24 июня 2018 | 09:30
kokeshi: можно ли это считать достижением сегодня?! )
kokeshi 24 июня 2018 | 09:34
polsan: для СА- можно.
j_partizan 24 июня 2018 | 09:30
Ну и что, что все страны развиваются, зато мы лидеры в воровстве и деградации.