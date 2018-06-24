В Турции пройдут президентские и парламентские выборы

По данным опросов, Реджеп Тайип Эрдоган сохранит за собой пост главы государства.

За Эрдогана, который находится во власти уже 16 лет, готовы проголосовать около половины всех избирателей. Оставшись на новый срок, он получит контроль над всеми ветвями власти. В частности, именно президент благодаря конституционной реформе должен формировать правительство, управлять спецслужбами и армией.

Главным оппонентом Эрдогана в этой кампании стал Мухаррем Индже. Он выступает за сильную парламентскую систему, обещает провести реформу системы образования, чтобы вернуть ей светский характер, передает «Евроньюс». Всего баллотируется 6 кандидатов.

Избирателям предстоит голосовать за новый парламент, куда пройдут только партии, преодолевшие 10-процентный барьер. Фаворитом является правящая Партия справедливости и развития.

В этом году турецкие избиратели впервые будут отдавать голоса одновременно за партию и за альянс, в который она входит, отмечает ТАСС.