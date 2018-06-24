В руководстве «Яблока» оспорят выдвижение Сергея Митрохина кандидатом в мэры Москвы
В руководстве «Яблока» оспорят выдвижение Сергея Митрохина кандидатом в мэры Москвы. Решение было принято с нарушениями, заявил Эху зампред партии Николай Рыбаков.
Уже завтра федеральное бюро партии рассмотрит вопрос о правомочности подачи Митрохиным документов в Мосгоризбирком.
Комментарии13
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gregor 24 июня 2018 | 09:10
В руководстве «Яблока» оспорят выдвижение Сергея Митрохина кандидатом в мэры Москвы.
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Действительно ...., ещё в Кремле не определились ,кто должен быть кандидатом от "Яблока " ,... а Митрохин уже отнёс заявку .
Может Собянин другого хОчут себе в соперники ..или ... ,а этот Митрохин самовольничает ... . Будем ждать кого Кремль назначит , время ещё есть .
Пару дней можно потерпеть .
timber_head 24 июня 2018 | 09:14
gregor: Медные бунты на Руси были, соляные. И вот теперь - яблочный.
good_night 24 июня 2018 | 09:12
-А кто такой Сергей Митрохин?
-Скажи ещё что "Яблоко" не знаешь!
-А что такое это "Яблоко"?!
ddolly 24 июня 2018 | 09:14
Выдвинули бы уже Собакина кандидатом от "Яблока", было бы честно хотя бы. :)
sparky 24 июня 2018 | 09:15
Когда-то эта партия была партией интеллектуалов. Но видимо выражение: "Старость иногда приходит одна" - применима и к партиям. Мудрость решила не приходить.
yralez 24 июня 2018 | 09:15
Убейтесь о стену.....это будет последняя интересная о Яблоке новость.
shlevet 24 июня 2018 | 09:15
Когда нам говорят, что власть противостоит оппозиции и всячески им мешает пробиться, просто ещё раз перечитайте эту статью.
Таким соратникам враги не нужны
j_partizan 24 июня 2018 | 09:17
Создаётся впечатление, что этот спектакль разыгран с целью подиграть Собянину, у которого шансы на честных выборах стремятся к нулю.
Не случайно это, не случайно, возможно наличие сговора между яблоком и командой мэра.
shai13 24 июня 2018 | 09:20
всё суета. сам аятолла Явлинский не сможет выиграть эти выборы.
ivanov356 24 июня 2018 | 09:21
Бывает так, что касается тебя, то всё должно быть идеальным. Мой учитель так и не защитился, скончался, а был лучшим преподавателем в ВУЗе.
j_partizan 24 июня 2018 | 09:23
Яблоко себя хоронит и убивает последнюю надежду у москвичей на сохранение Москвы.
vladimirgornitsky 24 июня 2018 | 09:31
Я давно считал, что Яюблоко и его бессменный вождь со своими приспешниками - политические трупы. Далеко не все были со мной согласны - у Яблока оставались честные и искренние сторонники. Но неужели такие сторонники останутся даже сейчас?
Политическая партия и политики могут кому-то не нравиться, даже сильно не нравиться, это нормально и зачастую только помогает укрепить свою популярность среди сторонников и даже приобрести новых.
Но политические партии и политические деятели не могут быть смешными - это для них смерть. А яблочники сегодня выглядят как персонажи какой-нибудь английской политической сатиры в абсурдистском стиле Монти Пайтон. Особенно смешно, что при этом они на полном серьезе продолжают учить людей, как следует жить.
Полное отсутствие на этом форуме комментариев в поддержку Яблока, по-моему, подтверждает мою правоту. Видимо, то, что происходит - это слишком даже для самых преданных сторонников.
lapin100 24 июня 2018 | 09:33
Путин у власти 18 лет. Хотите посчитать сколько лет Явлинский возглавляет партию Яблоко?Демократия на марше!