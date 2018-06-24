В руководстве «Яблока» оспорят выдвижение Сергея Митрохина кандидатом в мэры Москвы. Решение было принято с нарушениями, заявил Эху зампред партии Николай Рыбаков.

Уже завтра федеральное бюро партии рассмотрит вопрос о правомочности подачи Митрохиным документов в Мосгоризбирком.