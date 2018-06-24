В разных регионах России сегодня продолжатся акции против проведения пенсионной реформы. Выразить несогласие с инициативой властей выйдут жители нескольких городов.

На этот раз согласованные акции пройдут в Омске и Сосногорске в Республике Коми. Обе организуют местные отделения КПРФ. В одном случае демонстрация пройдет в формате пикета, в другом – как общегородской митинг – об этом пишет «МБХ медиа». В Омске речь идет о целой серии акций протеста, которые вплоть до конца месяца будут организованы в разных районах города.

Митинги против повышения пенсионного возраста уже прошли в Чите, Красноярске, Томске, Астрахани, Тамбове и других городах. Мужчины и женщины, недовольные грядущими перспективами выйти на пенсию в 65 лет и в 63 года соответственно, выступают под лозунгами «Не хотим умирать на работе» и «Хватит унижать мое поколение». О проведении серии митингов также объявил Алексей Навальный. Они намечены на 1 июля.

Ранее «Ведомости» писали, что, опасаясь акций протеста, Кремль может смягчить некоторые положения реформы.