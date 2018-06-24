В разных регионах России сегодня продолжатся акции против проведения пенсионной реформы
В разных регионах России сегодня продолжатся акции против проведения пенсионной реформы. Выразить несогласие с инициативой властей выйдут жители нескольких городов.
На этот раз согласованные акции пройдут в Омске и Сосногорске в Республике Коми. Обе организуют местные отделения КПРФ. В одном случае демонстрация пройдет в формате пикета, в другом – как общегородской митинг – об этом пишет «МБХ медиа». В Омске речь идет о целой серии акций протеста, которые вплоть до конца месяца будут организованы в разных районах города.
Митинги против повышения пенсионного возраста уже прошли в Чите, Красноярске, Томске, Астрахани, Тамбове и других городах. Мужчины и женщины, недовольные грядущими перспективами выйти на пенсию в 65 лет и в 63 года соответственно, выступают под лозунгами «Не хотим умирать на работе» и «Хватит унижать мое поколение». О проведении серии митингов также объявил Алексей Навальный. Они намечены на 1 июля.
Ранее «Ведомости» писали, что, опасаясь акций протеста, Кремль может смягчить некоторые положения реформы.
Комментарии6
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yralez 24 июня 2018 | 09:09
Пошли мечтания, слюни.....кремль смягчит, готовы понять, простить, продать.
С какого перепугу пахан смягчит ?
alex_d 24 июня 2018 | 09:13
yralez: если будут действительно массовые и действительно народные протесты, то смягчит. как было с монетизацией. например. потому что у нас реальная демократия, а не имитационно-западная, и власть всегда следит за настроениями большинства.
а если будут, как в новосибирске, 300 хипстеров - то, разумеется, никакого смягчения не будет.
lenin3 24 июня 2018 | 09:29
alex_d: раньше вам,портянкам,методички поинтнреснее писали,потоньше.Но,видимо,последние нормальные креативщики на ТНТ какое-нибудь ушли,вот и приходится вахтерам,бывшим чекистам,вам всякую хрень писать...)))
alex_d 24 июня 2018 | 09:34
lenin3: а вы, либерасты, и раньше, и всегда считали, что любое мнение, отличное от вашего, обязательно проплаченное или насильственное. вот такое оригинальное представление о свободе слова и мнения у "демократов"...
ivanov356 24 июня 2018 | 09:14
И всё же заметно, радетели о народе ждут и надеются, что всё утихнет и забудется. А где плешивый?
polsan 24 июня 2018 | 09:26
Законотворцам стОит начать с себя!
Депутат Государственной Думы или член Совета Федерации получает особую пенсию более 70-ти тысяч рублей в месяц (75% от заработной платы депутата через три года пребывания в должности, 55% — через год)
Всего 3 года и ты пенсионер!