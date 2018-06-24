Пресс-секретаря Дональда Трампа в США выставили из ресторана
Пресс-секретаря Дональда Трампа в США выставили из ресторана. Совладелица заведения в городе Лексингтон заявила изданию Washington Post, что отказала Саре Сандерс в обслуживании после разговора с персоналом. Сотрудники ресторана были согласны с таким решением.
Причиной стала политика новой администрации Белого дома в отношении ЛГБТ-сообщества и мигрантов.
Комментарии6
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ed10075 24 июня 2018 | 08:54
Если бы наши рестораторы были такими же принципиальными, Песков жрал бы только стряпню Навки.
blahovdav 24 июня 2018 | 08:57
ed10075: Нее,, уже бы бульдозерами снесли бы ресторан, а хозяина с семьей завалили жирные пехотинцы в трениках....
polsan 24 июня 2018 | 08:58
Причиной стала политика новой администрации Белого дома в отношении ЛГБТ-сообщества и мигрантов.
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Хорошая реклама для ресторанов RED HEN! )) Теперь у них будет больше клиентов! )
bright 24 июня 2018 | 09:09
polsan: Клиентов будет меньше, мало кому захочется идти в ресторан к владельцу быдлу.
polsan 24 июня 2018 | 09:32
bright: Больше придёт мигрантов и ЛГБТ-шников.
vladimir_na_echo 24 июня 2018 | 09:10
Дешёвый pr