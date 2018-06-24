ФИФА расследует жесты двух футболистов сборной Швейцарии после забитых голов. В матче против Сербии они скрещивали руки, что должно было символизировать двуглавого орла — герб Косово. Речь идет о футболистах Граните Джаки и Джердане Шакири, которые являются этническими албанцами из Косова.

В 90-е годы косовские албанцы воевали с Сербией за независимость. Как передает Би-би-си, в ФИФА жесты расценили как политические высказывания.