ФИФА расследует жесты двух футболистов сборной Швейцарии после забитых голов
ФИФА расследует жесты двух футболистов сборной Швейцарии после забитых голов. В матче против Сербии они скрещивали руки, что должно было символизировать двуглавого орла — герб Косово. Речь идет о футболистах Граните Джаки и Джердане Шакири, которые являются этническими албанцами из Косова.
В 90-е годы косовские албанцы воевали с Сербией за независимость. Как передает Би-би-си, в ФИФА жесты расценили как политические высказывания.
Комментарии1
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seryj_wolk 24 июня 2018 | 09:23
У великоватой и священноватой рфии тоже двуглавый петушок на гербе, так что доказать ничего не удастся. Великоватая Сербия осталась осколком. То же самое предстоит и великоватой рфии.