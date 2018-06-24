В Турции началось голосование на президентских и парламентских выборах
В Турции началось голосование на президентских и парламентских выборах. Фаворитом считается действующий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
Но, по данным соцопросов, весьма вероятно, что будет второй тур.
Комментарии2
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zapadnay 24 июня 2018 | 08:59
Ну какой же он фаворит, если против него вышли миллионы людей по всей стране?
zemljanka 24 июня 2018 | 09:29
Как считают?