Сильный ветер под Томском повалил более 50 надгробий на местном кладбище
Сильный ветер под Томском повалил более 50 надгробий на местном кладбище. Вырваны даже забетонированные конструкции, сообщает телевидение города Колпашева, который находится в нескольких километрах.
О пострадавших жителях информации нет.
Комментарии2
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wrongway1 24 июня 2018 | 09:18
Восставшие мертвеци---ЧМ разбудил против пенс.реформы...
dunai10 24 июня 2018 | 09:20
.......Колпашева, который находится в нескольких километрах (от Томска).
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От Колпашево до Томска примерно 320км по дороге, а по прямой 237км.