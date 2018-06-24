В Барнауле во время штормового ветра пропала 8-летняя девочка
В Барнауле во время штормового ветра пропала 8-летняя девочка. Следователи опрашивают родных и знакомых, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на СК.
Накануне вечером из-за сильного ветра был поврежден строительный кран, рабочий в его кабине погиб. Плавучее кафе врезалось в опору моста, пострадали 15 человек. Ряд домов были обесточены.
Комментарии3
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andre_klimov 24 июня 2018 | 08:39
Что-то я не понял - а что, штормового предупреждения не было?
erpetkur 24 июня 2018 | 09:06
Элли?
Дома все пересчитали?
manofoffice 24 июня 2018 | 09:34
Да, нашли уже. Всё нормально.