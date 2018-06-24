В Барнауле во время штормового ветра пропала 8-летняя девочка. Следователи опрашивают родных и знакомых, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на СК.

Накануне вечером из-за сильного ветра был поврежден строительный кран, рабочий в его кабине погиб. Плавучее кафе врезалось в опору моста, пострадали 15 человек. Ряд домов были обесточены.