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08:30, 24 июня 2018

Россию обвинили в авиаударах в Сирии в зоне деэскалации

Россию обвинили в авиаударах в Сирии в зоне деэскалации. Минувшей ночью российские истребители выпустили по меньшей мере 20 ракет по городу Бусра аль-Харир на юго-западе страны, сообщает агентство «Рейтер» со ссылкой на источники.

Целями стали позиции противников президента Сирии Башар Асада. Отмечается, что боевых действия идут в зоне деэскалации близ Голанских высот и границы Иордании. Эту зону создали в прошлом году по договоренности с Россией и США.

Комментариев со стороны Минобороны пока нет.

Комментарии

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lager23 24 июня 2018 | 08:51

Как можно стрелять по городу неуправляемыми боеприпасами??? Позор «сверхдержавы»!

Ломать дрова, воровать и врать - предназначение Путена, в назидание нашей цивилизации! Случайный никчёмный человек из ниоткуда....

y_y_y 24 июня 2018 | 09:01

lager23:
//Как можно стрелять по городу неуправляемыми//
Там не город, полупустынная холмистая местность с небольшими деревеньками. И наши уже везде поставили прицельные комплексы Гефест, точность сопоставима с управляемым боеприпасами.

А использовать управляемые всегда - слишком дорого. Россия - не самая богатая страна. Ну и главное в том, что если бы американцы реально контролировали зону деэскалации, за которую отвечают, то вообще бы не было необходимости бомбить. Вместо этого там накапливаются террористы со всей округи.

Но дошло же до того, что из американской зоны Нусра начала успешное наступление и выбила сирийскую армию из нескольких деревень.

ivanov356 24 июня 2018 | 09:06

y_y_y: "всегда - слишком дорого".
Ну и оберегать надо свои границы и не лезть за заводиками для пригожина.

y_y_y 24 июня 2018 | 09:11

ivanov356:
//Ну и оберегать надо свои границы//
Не только, практика же показала, что если сидеть внутри и не влиять даже на соседние страны, то там устроят перевороты, посадят самых отморозков. И постепенно, вместо дружественных соседей страна будет окружена враждебными неадекватными режимами. Это в целом, чем плоха для РФ политика невмешательства.

А именно в Сирии полно других интересов: нефте-газопроводы, шиитская дуга, дружественный режим, базы в Средиземное море, нефтяные и другие контракты и т.д.

alexisgross_062018 24 июня 2018 | 09:19

y_y_y: Мне лично как то хрену ваши интересы в Сирии ;)) Но это прикольно в стране насколько я помню подавляющее число мусульман - сунниты, есть целые ваххабитские анклавы. Это ж насколько надо быть долбоклювом, что бы влезть в разборки на стороне алавитов и строить ось с Тегераном ;))

alexisgross_062018 24 июня 2018 | 09:26

y_y_y: Одно маленькое но, пока вы хреначите арабов это ваши трудности. Но не лезьте на Голаны и к курдам ;)) И помните всегда наука Лоуренса Аравийского еще не забыта в тех местах:))

vilingrad 24 июня 2018 | 09:27

y_y_y: практика же показала,"
Но теория подводит:)

vezdehod 24 июня 2018 | 09:12

Такого быть не может..Российские "миротворцы" присылают в Сирию, только "гуманитарную помощь"

igorrrpadlowitchs 24 июня 2018 | 09:09

lager23: сейчас мид россии заведёт свою гарманку и мы услышим: это не мы, это провокация террористов, это постановочные факты и другую чушь! Пороть чушь- это политическое кредо путинской россии! Короче: настамнет!

blahovdav 24 июня 2018 | 08:52

Надеюсь путлеровские каратели пускали умные ракеты, не убивающие детей , женщин, стариков???? Умные ракеты не разрушают дома и больницы??

curious69_ 24 июня 2018 | 08:52

Не верю СМИ. Верю БОЖЕСТВЕННОМУ и НЕСРАВНЕННОМУ Путину ( верховному главнокомандующему.) . ПриОЧЕРЕДНОМ выводе из Сирии российских войск он ПРАВДИВЕЙШЕ сказал , что останется только части для охраны наших баз в Сирии.

y_y_y 24 июня 2018 | 09:06

curious69_:
//Верю БОЖЕСТВЕННОМУ//
А что ж тогда помните как-то странно избирательною Например, "божественный" для Вас сказал, что еще наши войска будут заниматься контролем за прекращением огня. Чем и занялись в данном случае, наносят удары в ответ на наступление Нусры из зоны деэскалации.

curious69_ 24 июня 2018 | 09:15

y_y_y: Странно ,что АУДИТОР из Москвы в посте от 9.01. 21.06 так осведомлён о ТАКТИЧЕСКИХ и технических характеристиках российских войск в Сирии. Прямо на уровне выдачи военной тайны...
P.S. Иногда "переход на личности" здорово помогает в анализе публикуемых постов.

radionews 24 июня 2018 | 08:56

А чо тут скажешь, какие комментарии могут быть.
Ну, да, обстреляли.
Россия уже не может жить, чтоб не убивать.
Это вид поведения "попившие человеческой крови", его невозможно пресечь уговорами и укоряющими разговорами.
Это поведение маньяка.

alexisgross_062018 24 июня 2018 | 09:05

Еще пяток лет и рашкованы будут знать географию расхераченной вдрызг Сирии лучше чем окраины своих Мухозадрищенсков и Говновоздвиженсков ;)) По логике событий осталось только расхреначить в пыль какой-нибудь христианский монастырь времен написания Нового завета и грохнуть античный храм.

greeg1 24 июня 2018 | 09:16

Мир столкнулся с угрозой нового политического образования ФСБ РФ. Под руководством кучки старой номенклатуры Кремля, захватив власть, ресурсы финансы, силовые структуры, она преследует своё сверхвлияние на мироустройство и порядок путём шантажа, подкупа, военных угроз и откровенного сталкивания лбами основных и влиятельных политических игроков.
Люди. Будьте бдительны.

alexisgross_062018 24 июня 2018 | 09:21

greeg1: Как Мы уже не при делах ? Да бросьте, а какого рожна Я вступал в Великую ложу?

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