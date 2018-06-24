Европейские лидеры проводят экстренную встречу по проблеме миграции

Миграционный кризис в ЕС разгорается с новой силой. Германия, которая играет ведущую роль в приеме, транзите и размещении переселенцев, на уходящей неделе должна была представить план по борьбе с нелегалами и предотвращению наплыва сотен тысяч беженцев. Впрочем. Из-за серьезных разногласий в правительстве Берлин так и не смог согласовать документ. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер настоял на созыве экстренной встречи, в которой примут участие 16 стран Евросоюза. В Брюсселе надеются выработать решения, в том числе, по получению убежища. Примечательно, что саммит бойкотируют страны Вишеградской группы. Венгрия, Польша, Чехия и Словакия провели переговоры в четверг и подтвердили свою жесткую антимиграционную линию, передает ТАСС.

Саммит ЕС пройдет в Брюсселе в четверг.