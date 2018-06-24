Европейские лидеры проводят экстренную встречу по проблеме миграции
Миграционный кризис в ЕС разгорается с новой силой. Германия, которая играет ведущую роль в приеме, транзите и размещении переселенцев, на уходящей неделе должна была представить план по борьбе с нелегалами и предотвращению наплыва сотен тысяч беженцев. Впрочем. Из-за серьезных разногласий в правительстве Берлин так и не смог согласовать документ. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер настоял на созыве экстренной встречи, в которой примут участие 16 стран Евросоюза. В Брюсселе надеются выработать решения, в том числе, по получению убежища. Примечательно, что саммит бойкотируют страны Вишеградской группы. Венгрия, Польша, Чехия и Словакия провели переговоры в четверг и подтвердили свою жесткую антимиграционную линию, передает ТАСС.
Саммит ЕС пройдет в Брюсселе в четверг.
Комментарии3
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greeg1 24 июня 2018 | 08:42
Если Вышеградская группа и Брюссель почистят демократию от лишней политкорректности и надуманных правах и свободах, идущие вразрез самим жителям Европы, то проблема с эмиграцией решится сама собой. Все будут работать, учиться, платить налоги и приносить пользу ЕС своим присутствием.
Европейцы за американские субсидии и безопасность давно из хозяев дома превратились в прислугу своих непрошенных гостей.
trans 24 июня 2018 | 08:42
А у нас китайцы активно заселяют Сибирь и Дальний Восток. И ничего, власть как-то этим не озаботилась. А потом фиг их выкуришь.
seryj_wolk 24 июня 2018 | 09:31
Европейское общество - пример системы, охваченной отрицательной обратной связью. Как только руководство начало принимать решения левого характера, в обществе проиходит движение вправо. Так что в конце концов все установится на приемлемом уровне. Ввиду большой инерционности, процессы происходят достаточно медленно. Такая система устойчива, и ожидать ее распада не приходится.