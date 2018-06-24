Новая Партия перемен, созданная на базе «Гражданской инициативы», в 2021 году попытается пробиться в Госдуму
Об этом сказал выдвинутый на пост председателя организации Дмитрий Гудков.
Гудков также назвал «злом» муниципальный фильтр на выборах мэра, но отметил, что попробует убедить депутатов помочь ему преодолеть эту преграду.
Комментарии9
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shlevet 24 июня 2018 | 08:26
в 2021 ПОПЫТАЕТСЯ пробиться в госдуму.
Господи, насколько же они жалки
patrikk_1 24 июня 2018 | 08:30
Новая Партия перемен, созданная на базе «Гражданской инициативы», в 2021 году попытается пробиться в Госдуму...
Вот, чем не тема для журналистского расследования - почему такие, явно безнадёжные политики как толстожопый Гена Гудков и его тупой сыночек, создают проамериканские русофобские партии, которые никогда не наберут в России больше 1 - 2 процентов на голосовании? В чём их гешефт?
zapadnay 24 июня 2018 | 09:02
Могла бы поддержать новую партию, если бы не Собчак. После ее кандидатства в президенты, все что около неё и вокруг теряет всякий смысл.
m_doc 24 июня 2018 | 08:37
shlevet: Экай Гудков оптимист, однако. Не факт, что эта очередная банка с пауками до 21-го года дотянет.
ross1930 24 июня 2018 | 08:26
Штыками и картечью проложим путь себе! Молодец, Димульчик!
croaker 24 июня 2018 | 08:29
Будут себя хорошо вести, получат высочайшее дозволение на смену "Справедливой России".
timwlad75 24 июня 2018 | 08:36
Новая Партия перемен, созданная на базе «Гражданской инициативы», в 2021 году попытается пробиться в Госдуму
Об этом сказал выдвинутый на пост председателя организации Дмитрий Гудков.
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Не прокатит на новенького,так как там все "старенькие" либеральные дебильные дегенераты.
Так ,что придётся распускать партию "Яблоко" и замены этому не будет по причине полной деградации творческой интеллигенции в сфере образования.
Творческая интеллигенция России и мещанский средний класс это настоящие реальные дебильные дегенераты.
С этого говна что представляет собой творческая интеллигенция России и мещанский средний класс,
ничего не создать.Потому их и истребляли под корень при всех революциях.
Так что господа,не хрен в ступе говно толочь,всё одно это говном и останется.
Распускать все партии надобно и отправлять искать работу.
Или им ГУЛАГ милее будет?!
tchapaev 24 июня 2018 | 08:39
О ! Еще одна " системная оппозиция " будет в Думе
Все хотят сидеть в теплом кресле , ничего не делать и грести миллионы ...
Партия, дай порулить !
Это уже было , жулик на жулике сидит и жуликом погоняет ...
bril 24 июня 2018 | 08:52
Позор Гудкову! Отажали под него партию, дадут кучу денег и вперед на Навального. Гадкий Типчик!