Лукашенко не исключил, что экономические проблемы могут привести к потере независимости страны
Об этом он сказал на совещании в Шкловском районе Могилевской области. Лукашенко подчеркнул, что единственным оправданием невыполнения намеченных планов может быть только смерть.
Комментарии2
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zaryad 24 июня 2018 | 08:28
Экономическую независимость этому дурику подавай... А вот экономически зависимые, "лежачиеподамерикосами" страны золотого мильярда не жалеют о своей зависимости. Походу батька мечтает, что бы Беларусь всю жизнь только от него зависела... в его мозгу это "экономическая независимость"...
zaryad 24 июня 2018 | 08:30
zaryad: у путена та же беда, он считает политическую зависимость от чекистни - экономической независимостью