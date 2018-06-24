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07:32, 24 июня 2018

Пресс-секретаря Дональда Трампа в США выставили из ресторана

Совладелица заведения в городе Лексингтон заявила изданию Washington Post, что отказала Саре Сандерс в обслуживании после разговора с персоналом. Сотрудники ресторана были согласны с таким решением. Причиной стала политика новой администрации Белого дома в отношении ЛГБТ-сообщества и мигрантов.

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(комментарий скрыт)

greeg1 24 июня 2018 | 07:45

На месте Сандерс на таких рестораторов надо подавать в суд за сегрегацию клиентов по политическому признаку и обязать хозяйку вывесить на входе своего заведения предупреждающую табличку о своих политических предпочтениях, дабы уберечь клиентуру от возможных нападок, оскорблений и посягательств на честь, достоинство и здоровье.

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