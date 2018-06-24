Пресс-секретаря Дональда Трампа в США выставили из ресторана

Совладелица заведения в городе Лексингтон заявила изданию Washington Post, что отказала Саре Сандерс в обслуживании после разговора с персоналом. Сотрудники ресторана были согласны с таким решением. Причиной стала политика новой администрации Белого дома в отношении ЛГБТ-сообщества и мигрантов.