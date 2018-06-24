Лидером «Партии перемен» стал Дмитрий Гудков
Бывший депутат Госдумы был избран председателем на вчерашнем съезде. Партию создали на базе «Гражданской инициативы». Прежний председатель, бывший министр экономики Андрей Нечаев вошел в политсовет. Членами политсовета также стали экс-кандидат в президенты Ксения Собчак и сын Бориса Немцова Антон. Участники съезда потребовали освободить Олега Сенцова и других украинских политзаключенных.
Комментарии4
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m_doc 24 июня 2018 | 07:41
Очередная партия им. Бабы Яги. Чего, спрашивается, с названиями мудрят. Так бы и назывались - Баба Яга-1, Баба Яга-2 и т .д.
shlevet 24 июня 2018 | 07:42
Сын Гудкова, сын Немцова, дочь Собчак первым делом в новой партии потребовали освободить украинских политзаключенных.
Теперь понятно чьи интересы будет отстаивать эта партия
max3446 24 июня 2018 | 07:51
НА УКРАИНЕ ГОЛОД И НИЩЕТА Тимошенко - *В Украине сегодня, по данным ООН, голодают, представьте себе, в 21-м веке, в аграрной стране. Нет, не за чертой бедности. Конкретно, в Украине голодают, по данным ООН, 2 миллиона 200 тысяч человек. Это аграрная страна, богатая страна, развитая. Биологическое выживание это минимальная поддержка жизнедеятельности человеческого организма, чтобы он просто не умер от голода*, заявила Тимошенко.
yralez 24 июня 2018 | 07:52
Все эти партийки типа асфальтобетонных аграриев.....столько же толку. в российской зоне.
Ходить можно только под присмотром собак.