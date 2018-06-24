Лидером «Партии перемен» стал Дмитрий Гудков

Бывший депутат Госдумы был избран председателем на вчерашнем съезде. Партию создали на базе «Гражданской инициативы». Прежний председатель, бывший министр экономики Андрей Нечаев вошел в политсовет. Членами политсовета также стали экс-кандидат в президенты Ксения Собчак и сын Бориса Немцова Антон. Участники съезда потребовали освободить Олега Сенцова и других украинских политзаключенных.