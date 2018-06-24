В Приднестровье заявили о желании оставить российских миротворцев
Власти непризнанной республики подчеркнули, что это гарантия мира в регионе. В пятницу Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с рекомендацией о выводе российских войск из Молдавии. Резолюция была принята по инициативе молдавского правительства
Комментарии5
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ura_123 24 июня 2018 | 07:39
Не только гарантия мира в регионе,но и гарантия нефти,газа,пенсий и зарплат из России!
А будущие российские пенсионеры пусть ещё поработают.
compare 24 июня 2018 | 07:45
еще бы! там,в придне...,что хошь заявят: хоть,ленин снова жив....
penny 24 июня 2018 | 07:50
Новость: кто то в приднестровье заявил что то... но неизвестно кто и что.
vinokur 24 июня 2018 | 07:51
Это такая же гарантия мира, как у Путина ОМОН.
shlevet 24 июня 2018 | 07:58
Если страны Европы выбирают быть у них войскам НАТО или нет, то и Преднестровье имеет право выбора, быть у них российским войскам или нет.
Надо уважать свободный выбор, свободного народа