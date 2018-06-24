Россию обвинили в авиаударах в Сирии в зоне деэскалации
Минувшей ночью российские истребители выпустили по меньшей мере 20 ракет по городу Бусра аль-Харир на юго-западе страны, сообщает агентство «Рейтер» со ссылкой на источники. Целями стали позиции противников президента Сирии Башар Асада. Отмечается, что боевых действия идут в зоне деэскалации близ Голанских высот и границы Иордании. Эту зону создали в прошлом году по договоренности с Россией и США. Комментариев со стороны Минобороны пока нет.
Комментарии7
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ura_123 24 июня 2018 | 07:41
Минобороны не в курсе,ихтамнет!
max3446 24 июня 2018 | 07:41
У боевиков началась паника после появления информации о том, что США и Израиль решили «слить» банды практически во всей южной Сирии.
Официальный представитель Центрального оперативного командования объединённых бандформирований «Южный Фронт» подтвердил появившиеся ранее слухи, что США направили лидерам группировок на юге Сирии письмо, в котором они сообщают, что Вашингтон не будет вмешиваться в битву в провинции Дераа (Деръа) и что они Штаты отзывают гарантии, данные бандформированиям ранее.
Минувшим вечером арабские СМИ сообщили, что ВКС РФ присоединились к нанесению авиаударов по позициям террористов на юге Сирии. Предположив, что это могло произойти после того, как американские дипломаты в иорданской столице в обращении к «Южному Фронту» призвали входящих в него главарей НВФ принимать самостоятельный решения, без оглядки на возможность военного вмешательства Соединённых Штатов.
«Существует российско-израильская договорённость о поддержке наступления сил режима, США и Иордании сдают позиции против этой военной кампании, в ближайшие дни все новые договорённости станут прозрачны», — заявил известный представитель бандформирований провинции Дераа Ахмед Абазейд.
igorrrpadlowitchs 24 июня 2018 | 07:42
Мид рашкинский скажет, что это или постановочные бомбёжки или это 'террористы' сами себя бомбили. На ешаках!
lager23 24 июня 2018 | 07:53
Футбол окрылил космические войска РФ или паранойя руководства «вскипела»?
Похоже и то, и другое..
gregor 24 июня 2018 | 08:01
Россию обвинили в авиаударах в Сирии в зоне деэскалации
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Песков и Захарова ,от имени Кремля , сказали ;-"настамнетмывсехужепобедилимыневкурсе."
sbk 24 июня 2018 | 08:02
Да сами они себя!
andre_klimov 24 июня 2018 | 08:02
Бусра аль-Харир уже недавно "светился" в новостях - несколько дней назад его штурмовалли обьединённые силы 4-й бригады САР и "вооружённых сил Хезболла". Видимо, Россия решила отомстить за предыдущее унижение, полученное от Хезбаллы.