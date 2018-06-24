Дональд Трамп заявил, что КНДР уже начала отказываться от ядерного оружия
По словам президента США, за последние 7 месяцев не было ни одного ракетного испытания. На встрече с бизнесменами в Лас-Вегасе, которую транслировали на сайте Белого дома, Трамп сказал, что после недавних переговоров в Сингапуре с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном у них сложились очень хорошие отношения.
Комментарии2
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max3446 24 июня 2018 | 07:38
Торговая война, которую затеял американский президент Дональд Трамп, только ослабляет позиции США на мировой арене. Вашингтон провоцирует государства на симметричный ответ, что приводит к сильному удару по экономике США.
Фактически мы можем наблюдать за тем, как американский лидер изолирует США от внешнего мира. Вместо того чтобы развивать стратегическое партнерство и наращивать товарооборот между странами, он создает преграды на пути к подписанию многомиллионных контрактов.
Европейский союз уже ответил на повышение пошлин на импорт стали и алюминия, введя ответные налоги. По информации The New York Times, сумма «урона» равняется 3,2 млрд долларов.
Китай также ответил на агрессию США, и комиссия Госсовета КНР приняла решение ввести ввозную пошлину в 25% на 659 наименований товаров объёмом 50 млрд долларов. А глава Национального банка И Ган заявил, что китайские власти готовы задействовать регулятор в ответ на жесткое решение Вашингтона.
В свою очередь в Японии пошлины США собрались оспаривать во Всемирной торговой организации (ВТО), Турция вводит против Штатов пошлины на общую сумму 300 млн долларов, в Мексике, Канаде и других государствах подготавливаются проекты, чтобы ответить на американский выпад.
Следует также учитывать тот факт, что симметричный ответ на агрессивные действия США — торговую войну, объявленную фактически всем государствам, спровоцирует, скорее всего, Дональда Трампа продолжить «борьбу». В частности, он уже намекнул Германии, что скоро будут введены новые пошлины на немецкий автопром. Сейчас этим вопросом занимаются американские специалисты.
neyexo 24 июня 2018 | 07:41
//за последние 7 месяцев не было ни одного ракетного испытания//
Корейцы работают над ошибками, совершенствуют. Работы еще много