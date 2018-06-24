Ксения Собчак отказалась быть сопредседателем новой «Партии перемен»

Бывший кандидат в президенты сказала, что войдет в политсовет организации, но продолжит и журналистскую деятельность.

Платформой для создания Партии перемен стала «Гражданская инициатива». Ее лидер Андрей Нечаев сказал, что сложит с себя полномочия председателя.