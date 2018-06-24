Ксения Собчак отказалась быть сопредседателем новой «Партии перемен»
Бывший кандидат в президенты сказала, что войдет в политсовет организации, но продолжит и журналистскую деятельность.
Платформой для создания Партии перемен стала «Гражданская инициатива». Ее лидер Андрей Нечаев сказал, что сложит с себя полномочия председателя.
Комментарии3
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midnightblues 24 июня 2018 | 07:28
И мурзилки должны отдыхать
Когда-то же надо осваивать оплату за выборы
chapter_2 24 июня 2018 | 07:29
Надеюсь, что "Партия перемен" не станет холуйским придатком правящей номенклатуры.
shlevet 24 июня 2018 | 07:34
Похоже, "партия перемен" ещё не начала функционировать, а от неё уже бегут как черт от ладана