Глава московского «Яблока» сдал основные документы для регистрации на выборы мэра

Федеральное руководство партии тем временем собирается проверить правомочность его выдвижения.

В интервью «Эху Москвы» Сергей Митрохин сказал, что его выбрали честно, и верхушка партии, скорее всего, примет его сторону.

Сергей Митрохин добавил, что все необходимые документы он должен сдать до третьего июля, и он уже начал собирать подписи для прохождения муниципального фильтра.

Глава московского «Яблока» оказался сегодня двадцать четвертым зарегистрированным кандидатом.