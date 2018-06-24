Глава московского «Яблока» сдал основные документы для регистрации на выборы мэра
Федеральное руководство партии тем временем собирается проверить правомочность его выдвижения.
В интервью «Эху Москвы» Сергей Митрохин сказал, что его выбрали честно, и верхушка партии, скорее всего, примет его сторону.
Сергей Митрохин добавил, что все необходимые документы он должен сдать до третьего июля, и он уже начал собирать подписи для прохождения муниципального фильтра.
Глава московского «Яблока» оказался сегодня двадцать четвертым зарегистрированным кандидатом.
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shlevet 24 июня 2018 | 07:29
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