Жители Магнитогорска сегодня выйдут на пикеты против повышения цен на газ и бензин

Участники протестной акции планируют высказаться и против пенсионной реформы.

Во втором по величине городе Челябинской области многие недовольны тем, что почти каждую неделю цена на бензин и газ возрастает в среднем на 50 копеек. В городских сетевых сообществах сетуют на то, что в ходе прямой линии президент Путин назвал повышение цен на топливо результатом «неточного» регулирования в сфере энергетики. Глава государства тогда сказал что это «недопустимо и неправильно». Тем не менее, никаких изменений не произошло. Стоимость заправки полного бака автомобиля малого класса приближается, а кое-где и перевалила через отметку в две тысячи рублей. С середины мая в российских регионах на протестные акции, которые, правда, сложно назвать масштабными, выходили сотни водителей. Проблема уже приобрела политический характер. Отреагируют ли власти Магнитогорска, а это город с 400-тысячным населением, и есть ли в распоряжении местного начальства инструменты для выправления ситуации, судить сложно. Но позитивные примеры существуют. В Новосибирске к пикетчикам выходил мэр города Анатолий Локоть, а один из депутатов Заксобрания Камчатского края из солидарности с протестующими пересел на коня по кличке Ракета и заодно озадачился отсутствием паркинга, где можно было бы привязать лошадь.

Митинг против повышения цен на топливо в Магнитогорске уже проходил две недели назад, в День России. Сегодня он начнется в 17-30 по местному времени у памятного знака «Первая палатка».