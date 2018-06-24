Страны ОПЕК и Россия договорились о повышении добычи нефти
Наша страна сможет ее восстановить менее чем за два месяца, сообщил накануне на встрече в Вене министр энергетики Александр Новак. Ранее из-за ограничения добычи сырья цены на нефть заметно выросли. На увеличении добычи нефти настаивают США, Индия и Китай.
Комментарии2
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rampa 24 июня 2018 | 07:03
наконец-то бензин подешевеет )))
yralez 24 июня 2018 | 07:44
Пенсионных триллионов от стариков не хватает ?