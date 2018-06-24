В Лондоне на марш против выхода Великобритании из ЕС вышли более ста тысяч человек
Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на организаторов. Демонстрация состоялась в связи с годовщиной референдума, который прошёл в 2016 году. Тогда 52% граждан Великобритании отдали свой голос за выход страны из Евросоюза. Переходный период по отделению Великобритании от ЕС продлится с 30 марта 2019 года по 31 декабря 2021 года.
Комментарии1
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liquidsky__ 24 июня 2018 | 07:23
Вот для чего папуасов завозили.