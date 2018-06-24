Дональд Трамп заявил, что КНДР уже начала отказываться от ядерного оружия
По словам президента США, за последние 7 месяцев не было ни одного ракетного испытания. На встрече с бизнесменами в Лас-Вегасе, которую транслировали на сайте Белого дома, Трамп сказал, что после недавних переговоров в Сингапуре с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном у них сложились очень хорошие отношения.
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