Пресс-секретаря Белого дома выгнали из ресторана в США из-за ее публичных высказываний

Сара Сандерс защищала самые жестокие решения президента Дональда Трампа, сказала в интервью Washington Post владелица заведения Стефани Уилкинсон. Она отметила, что несколько сотрудников ее ресторана гомосексуалы, и они знали, что Сандерс публично отстаивала планы запретить трансгендерам служить в армии. Ранее об инциденте рассказала сама Сандерс.