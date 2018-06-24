Пресс-секретаря Белого дома выгнали из ресторана в США из-за ее публичных высказываний
Сара Сандерс защищала самые жестокие решения президента Дональда Трампа, сказала в интервью Washington Post владелица заведения Стефани Уилкинсон. Она отметила, что несколько сотрудников ее ресторана гомосексуалы, и они знали, что Сандерс публично отстаивала планы запретить трансгендерам служить в армии. Ранее об инциденте рассказала сама Сандерс.
Комментарии2
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kruzalova 24 июня 2018 | 07:35
лучшее признание правоты её и Трампа. А что, во всех ресторанах работают геи и трансгендеры, злобные и агрессивные существа? выбрать не из чего? ))))). эти ребята в свое время (80?) боролись за то, чтобы не служить в армии, теперь ровно наоборот. впечатление такое, что им постоянно надо за что-то и с кем то бороться, иначе "бутерброд не лезет в горло и компот не льётся в рот"
vinokur 24 июня 2018 | 07:59
Сандерс должна подать в суд, и наверняка она его выиграет.
Стефани Уилкинсон желаю разорения.
Трампа не люблю, но это мое личное дело.