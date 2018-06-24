В Барнауле плавучее кафе врезалось в опору моста, пострадали 15 человек
Это произошло во время сильного ветра, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на СК. Как передают местные СМИ, ветер повредил строительный кран, погиб один рабочий. В городе повалено много деревьев, ряд жилых домов остались без света.
Комментарии1
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manofoffice 24 июня 2018 | 07:19
Кран и плавучее кафе - это разные инциденты.