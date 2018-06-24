Германия обыграла Швецию со счетом 2:1 на чемпионате мира по футболу

Встреча прошла в Сочи. Немцы забили победный мяч на последних минутах. В следующем матче сборная Швеции сыграет с командой Мексики в Екатеринбурге. Сборная Германии встретится с командой Южной Кореи. Оба матча пройдут 27 июня.