Германия обыграла Швецию со счетом 2:1 на чемпионате мира по футболу
Встреча прошла в Сочи. Немцы забили победный мяч на последних минутах. В следующем матче сборная Швеции сыграет с командой Мексики в Екатеринбурге. Сборная Германии встретится с командой Южной Кореи. Оба матча пройдут 27 июня.
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arye_11 24 июня 2018 | 06:14
Лучший матч чемпионата, как по моему.
А вообще, общий итог Мундиаля на сегодня таковой - все смешалось в кучу, и кони и люди.
Нет общепризнанных фаворитов и нет робких аутсайдеров.
На былом авторитете не выедешь, играть надо.