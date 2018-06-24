Визит принца Уильяма на Ближний Восток, который начинается сегодня, вызвал недовольство израильских властей

Дело в том, что в программе визита посещение Старого города в Иерусалиме названо «поездкой на палестинские территории».

В ходе турне второй претендент на королевский трон в Великобритании, герцог Кембриджский Уильям, побывает в столице Иордании, в Рамалле и в Иерусалиме. Поездка будет продолжаться 4 дня — Уильям совершает ее без сопровождения супруги, оставив герцогиню Кэтрин и детей дома. Их младшему сыну всего два месяца. В каждом из пунктов назначения Уильям будет встречаться с высшими лицами – королем Абдаллой в Аммане, с Биньямином Нетаньяху в Иерусалиме и с Абу-Мазеном в Рамалле. Визит в Израиль, согласно программе, включает посещение «Яд ва-Шема» в Иерусалиме и Тель-Авива. В Израиле, как сообщает местный 9 канал, крайне недовольны тем, что в планах поездки – посещение палестинских лагерей беженцев, Елионской горы и Стены плача. Дело в том, что по информации израильских журналистов, в документах к визиту Старый город в Иерусалиме назван «оккупированными палестинскими территориями». В Израиле так отнюдь не считают, а сам Иерусалим официально провозглашен столицей еврейского государства.

Израильский министр по делам Иерусалима Зеэв Элькин ранее выразил надежду на то, что до самой поездки организаторы визита исправят формулировки в программе поездки.