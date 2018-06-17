Выборы президента Турции могут не ограничиться одним туром
Таковы результаты соцопросов, а они всегда показывают довольно точный прогноз. Об этом«Эху Москвы» рассказал турецкий журналист Абдуррахман Камбуроглу.
В случае второго тура вся оппозиция будет голосовать за Мухаррема Индже, и у него будет много шансов на победу, добавил Камбуроглу.
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