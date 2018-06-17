Съезд «Партии перемен» принял заявление с требованием освободить украинского режиссера Олега Сенцова
Об этом «Эху Москвы» рассказал избранный председатель партии Дмитрий Гудков.
Ранее Андрей Нечаев, лидер «Гражданской инициативы», на базе которой создается «Партия перемен», сложил с себя полномочия, чтобы подать пример сменяемости власти.
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