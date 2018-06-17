Съезд «Партии перемен» принял заявление с требованием освободить украинского режиссера Олега Сенцова

Об этом «Эху Москвы» рассказал избранный председатель партии Дмитрий Гудков.

Ранее Андрей Нечаев, лидер «Гражданской инициативы», на базе которой создается «Партия перемен», сложил с себя полномочия, чтобы подать пример сменяемости власти.