В Саудовской Аравии женщины с этого дня могут водить автомобиль
Король страны подписал соответствующий указ в прошлом году. До этого момента Саудовская Аравия оставалась единственной в мире страной, где действовали подобные ограничения, а нарушительницы жестко наказывались.
Комментарии1
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us101 24 июня 2018 | 05:35
Он саятой!!!! Нет, ну Путин конечно святее, но но тоже очень круто!!!