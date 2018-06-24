Пресс-секретаря Белого дома выгнали из ресторана в США из-за ее публичных высказываний
Сара Сандерс защищала самые жестокие решения президента Дональда Трампа, сказала в интервью Washington Post владелица заведения Стефани Уилкинсон. Она отметила, что несколько сотрудников ее ресторана гомосексуалы, и они знали, что Сандерс публично отстаивала планы запретить трансгендерам служить в армии. Ранее об инциденте рассказала сама Сандерс.
Комментарии3
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koshkaedu 24 июня 2018 | 05:47
А что первая поправка не касается Сары Сандерс? Она касается только гомосексуалов,
трансгендеров и Стефани Уилкинсон? Я требую: лишить её лицензии.
ara_1 24 июня 2018 | 05:58
koshkaedu:
Это подчеркивает "толерантность" борцов за толерантность....
bervalano 24 июня 2018 | 06:02
Дорого это обойдется Стефани Уилкинсон!