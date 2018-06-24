В Приднестровье заявили о желании оставить российских миротворцев

Власти непризнанной республики подчеркнули, что это гарантия мира в регионе. В пятницу Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с рекомендацией о выводе российских войск из Молдавии. Резолюция была принята по инициативе молдавского правительства.