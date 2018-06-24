Россию обвинили в авиаударах в Сирии в зоне деэскалации

Минувшей ночью российские истребители выпустили по меньшей мере 20 ракет по городу Бусра аль-Харир на юго-западе страны, сообщает агентство «Рейтер» со ссылкой на источники. Целями стали позиции противников президента Сирии Башар Асада. Отмечается, что боевых действия идут в зоне деэскалации близ Голанских высот и границы Иордании. Эту зону создали в прошлом году по договоренности с Россией и США. Комментариев со стороны Минобороны пока нет.