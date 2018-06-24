В Шотландии накануне сыграли свадьбу актеры «Игры престолов»

Кит Харрингтон и Роуз Лесли познакомились в 2012 году на съемках этого сериала. Харингтон сыграл Джона Сноу, а Лесли – девушку Игритт из племени «одичалых». Как передает Би-би-си, после официальной церемонии молодежены отправились в замок Вардхилл, который принадлежит отцу Лесли.