В Шотландии накануне сыграли свадьбу актеры «Игры престолов»
Кит Харрингтон и Роуз Лесли познакомились в 2012 году на съемках этого сериала. Харингтон сыграл Джона Сноу, а Лесли – девушку Игритт из племени «одичалых». Как передает Би-би-си, после официальной церемонии молодежены отправились в замок Вардхилл, который принадлежит отцу Лесли.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт