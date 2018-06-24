ФИФА расследует жесты двух футболистов сборной Швейцарии после забитых голов
В матче против Сербии они скрещивали руки, что должно было символизировать двуглавого орла — герб Косово. Речь идет о футболистах Граните Джаки и Джердане Шакири, которые являются этническими албанцами из Косова. В 90-е годы косовские албанцы воевали с Сербией за независимость. Как передает Би-би-си, в ФИФА жесты расценили как политические высказывания.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
ostapbey 24 июня 2018 | 04:33
Двуглавого орла Косово??
Вот жеж недоделки..
А то и перделки даже.