Александр Лукашенко заявил об угрозе независимости Белоруссии

«Мы на фронте. Не выдержим эти годы, провалимся, значит, надо будет или в состав какого-то государства входить, или о нас будут просто вытирать ноги. А не дай бог, еще развяжут войну, как на Украине». Президент Белоруссии сказал это во время рабочей поездки в Шкловский район страны. Видеозапись его выступления размещена на странице телеканала ОНТ в YouTube. Какая конкретно страна угрожает Белоруссии, глава государства не уточнил. При этом Лукашенко подчеркнул, что причина невыполнения поставленных экономических задач, в том числе в сельском хозяйстве, может быть только одна — смерть.