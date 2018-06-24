Александр Лукашенко заявил об угрозе независимости Белоруссии
«Мы на фронте. Не выдержим эти годы, провалимся, значит, надо будет или в состав какого-то государства входить, или о нас будут просто вытирать ноги. А не дай бог, еще развяжут войну, как на Украине». Президент Белоруссии сказал это во время рабочей поездки в Шкловский район страны. Видеозапись его выступления размещена на странице телеканала ОНТ в YouTube. Какая конкретно страна угрожает Белоруссии, глава государства не уточнил. При этом Лукашенко подчеркнул, что причина невыполнения поставленных экономических задач, в том числе в сельском хозяйстве, может быть только одна — смерть.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
sergirusso 24 июня 2018 | 04:21
Лука должен выбрать. Либо слезть с горба Рашки - говняшки, либо стать губернатором в Биробиджане. А знаете, почему против Плешивого никто из лидеров других стран серьёзно не борется? Им можно пугать и на него все валить, как на Распутина при Николашке Кровавом...
opiatnovyi63 24 июня 2018 | 04:48
sergirusso: Слушать бредни ещё одного местного вождя?
agamasat 24 июня 2018 | 04:33
Ну а чего, в состав Польши могли бы и войти... Ничего страшного для населения не было бы.)
condor00 24 июня 2018 | 04:36
И это пока только цветочки.
Реально Путиным ещё не задействована "булава №4" - наворованные несметным (Ролдугинские? - Тьфу, мелочь) количеством деньги. И не Путин борется с Западом, а напечатанные этим же Западом пустые деньги, которые (В ВИДЕ МАССОВОГО ПОДКУПА ТЕМ БОЛЕЕ) действуют разлагающе. Чудовищно разлагающе. А одним из первых похоже пал Лукашенко. Правда, который теперь выступит против себя же (но что не сделаешь ради спасения своей шкуры?), инициируя игру и спекулируя темой сплочения славян перед надвигающимся ещё большим глобальным кризисом
sergirusso 24 июня 2018 | 04:43
Поколение политических пустобрёхов. ...причина невыполнения поставленных экономических задач, в том числе в сельском хозяйстве, может быть только одна — смерть. Вопрос только в том, какие экономические задачи поставлены. Белоруссия хочет увеличить добычу нефти и газа, начать выпуск конкурентоспособных легковых автомобилей, а может быть наладить массовый запуск спутников связи с помощью белорусских ракет - носителей? А насчет сельского хозяйства - может случится и неурожай - и что тогда?