В Турции сегодня пройдут президентские и парламентские выборы
Их проводят досрочно и впервые после попытки военного переворота в 2016 году. Согласно результатам соцопросов, фаворитом считается действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган. При этом, весьма вероятно, что будет второй тур.
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koshkaedu 24 июня 2018 | 04:28
Выберут бесноватого Эрдогана любимым фюрером-диктатором с 86%