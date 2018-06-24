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03:05, 24 июня 2018

Лидером «Партии перемен» стал Дмитрий Гудков

Бывший депутат Госдумы был избран председателем на вчерашнем съезде. Партию создали на базе «Гражданской инициативы». Прежний председатель, бывший министр экономики Андрей Нечаев вошел в политсовет. Членами политсовета также стали экс-кандидат в президенты Ксения Собчак и сын Бориса Немцова Антон. Участники съезда потребовали освободить Олега Сенцова и других украинских политзаключенных.

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prof57 24 июня 2018 | 04:45

Д. Гудков хочет только одних перемен - самому оказаться у кормушки и воровать, воровать, воровать...

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