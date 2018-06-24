В Приднестровье заявили о желании оставить российских миротворцев
Власти непризнанной республики подчеркнули, что это гарантия мира в регионе. В пятницу Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с рекомендацией о выводе российских войск из Молдавии. Резолюция была принята по инициативе молдавского правительства.
Комментарии2
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putn_pnh 24 июня 2018 | 03:56
Значит пора их блокировать. Рис и вода. Сидите- жрите.
midnightblues 24 июня 2018 | 04:10
Ясно,что в тюрьму не хочется