Перуанские болельщики намерены пожаловаться на авиакомпанию «Ютэйр»
Как сообщили в посольстве Перу, причиной стал вчерашний инцидент с задымлением на борту пассажирского самолета, летевшего из Екатеринбурга в Москву через Тюмень. Рейс был задержан, и пассажиры прибыли в столицу с опозданием. В Росавиации отметили, что пожара не было, а задымдение было кратковременным.
Комментарии1
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barsuchok 24 июня 2018 | 03:27
Здесь вам не тут, жаловаться бесполезно.