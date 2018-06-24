Перуанские болельщики намерены пожаловаться на авиакомпанию «Ютэйр»

Как сообщили в посольстве Перу, причиной стал вчерашний инцидент с задымлением на борту пассажирского самолета, летевшего из Екатеринбурга в Москву через Тюмень. Рейс был задержан, и пассажиры прибыли в столицу с опозданием. В Росавиации отметили, что пожара не было, а задымдение было кратковременным.