Александр Лукашенко заявил об угрозе независимости Белоруссии
«Мы на фронте. Не выдержим эти годы, провалимся, значит, надо будет или в состав какого-то государства входить, или о нас будут просто вытирать ноги. А не дай бог, еще развяжут войну, как на Украине». Президент Белоруссии сказал это во время рабочей поездки в Шкловский район страны. Видеозапись его выступления размещена на странице телеканала ОНТ в YouTube. Какая конкретно страна угрожает Белоруссии, глава государства не уточнил. При этом Лукашенко подчеркнул, что причина невыполнения поставленных экономических задач, в том числе в сельском хозяйстве, может быть только одна — смерть.
Комментарии4
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tks 24 июня 2018 | 02:55
Как размещено на офиц.сайте Путэна по итогам его визита 19.06.2018 к Луке:
"Глава Российского государства прибыл в Белоруссию с рабочим визитом для участия в заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства. В составе российской делегации, в частности, Председатель Правительства Д.Медведев, Председатель Совета Федерации В.Матвиенко, Председатель Государственной Думы В.Володин."
Значит, даже Батьку достал своим "Русским Миром"!!
shplint_04 24 июня 2018 | 02:57
Хватит Бацьке кривляться. Россия его содержит, а он незалежность изображает.
vor_on 24 июня 2018 | 03:23
shplint_04: во-во, из пенсионного фонда как раз и содержит
zvereck 24 июня 2018 | 03:02
Давно от Бальтки ничего не слышал. Он мне чем-то Ына напоминает. Как только кредиты заканчиваются и/или денег не хватает, так что-то обязательно заявит! :D