Европейские лидеры проводят экстренную встречу по проблеме миграции
Миграционный кризис в ЕС разгорается с новой силой. Германия, которая играет ведущую роль в приеме, транзите и размещении переселенцев, на уходящей неделе должна была представить план по борьбе с нелегалами и предотвращению наплыва сотен тысяч беженцев. Впрочем. Из-за серьезных разногласий в правительстве Берлин так и не смог согласовать документ. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер настоял на созыве экстренной встречи, в которой примут участие 16 стран Евросоюза. В Брюсселе надеются выработать решения, в том числе, по получению убежища. Примечательно, что саммит бойкотируют страны Вишеградской группы. Венгрия, Польша, Чехия и Словакия провели переговоры в четверг и подтвердили свою жесткую антимиграционную линию, передает ТАСС.
Саммит ЕС пройдет в Брюсселе в четверг.
Комментарии1
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neyexo 24 июня 2018 | 00:31
Потенциальные мигранты в своих странах прекрасно знают - если добраться, все будет устроено. Ради этого они даже передвигались по Европе та такси, чтобы добраться до Германии. Немецкий политик говорит, т.к. знают, что все окупится.