Съезд «Партии перемен» принял заявление с требованием освободить украинского режиссера Олега Сенцова
Съезд «Партии перемен» принял заявление с требованием освободить украинского режиссера Олега Сенцова и всех политзаключенных в России. Об этом «Эху Москвы» рассказал избранный председатель партии Дмитрий Гудков.
Ранее Андрей Нечаев, лидер «Гражданской инициативы», на базе которой создается «Партия перемен», сложил с себя полномочия, чтобы подать пример сменяемости власти.
Комментарии5
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danko_shwabra 24 июня 2018 | 00:09
Я требую освободить старуху данко1 из маями, Павленского и Надежду Савченко!!!
patrikk_1 24 июня 2018 | 00:27
Съезд «Партии перемен» принял заявление с требованием освободить украинского режиссера Олега Сенцова...
Уверен, что партия с таким программным заявлением, заслужит любовь и уважение большинства российских (русских) избирателей и на ближайших осенних выборах мэра Москвы, их кандидат наберёт не меньше 0.1% голосов. Да здравствуют бандеровские прихвостни Д.Гудков, А.Нечаев и К.Собчак!
bishoppriest 24 июня 2018 | 00:32
и Рыбку
j_partizan 24 июня 2018 | 00:13
освободить украинского режиссера Олега Сенцова и всех политзаключенных в России
____________
И что это, начало и конец?
prusol 24 июня 2018 | 00:18
А где полный текст этого "заявления"?