В разных регионах России сегодня продолжатся акции против проведения пенсионной реформы
Выразить несогласие с инициативой властей выйдут жители нескольких городов.
На этот раз согласованные акции пройдут в Омске и Сосногорске в Республике Коми. Обе организуют местные отделения КПРФ. В одном случае демонстрация пройдет в формате пикета, в другом – как общегородской митинг – об этом пишет «МБХ медиа». В Омске речь идет о целой серии акций протеста, которые вплоть до конца месяца будут организованы в разных районах города.
Митинги против повышения пенсионного возраста уже прошли в Чите, Красноярске, Томске, Астрахани, Тамбове и других городах. Мужчины и женщины, недовольные грядущими перспективами выйти на пенсию в 65 лет и в 63 года соответственно, выступают под лозунгами «Не хотим умирать на работе» и «Хватит унижать мое поколение». О проведении серии митингов также объявил Алексей Навальный. Они намечены на 1 июля.
Ранее «Ведомости» писали, что, опасаясь акций протеста, Кремль может смягчить некоторые положения реформы.
Комментарии4
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prusol 24 июня 2018 | 00:15
Интересно, сколько будет участников на этих великодушно разрешённых и "согласованных" мероприятиях?
patrikk_1 24 июня 2018 | 00:19
Ранее «Ведомости» писали, что, опасаясь акций протеста, Кремль может смягчить некоторые положения реформы...
"Ведомости" - это не журналисты, а провокаторы а-ля "поп Гапон". Призывают выйти на уличный протест, подстрекая людей несуществующей у них эксклюзивной информацией, от несуществующего кремлёвского источника. Обещают людям, мол, вы только выйдете и Кремль сразу пойдёт на попятный. В демократических странах с устоявшимися гражданскими обществами, таких "ставрогиных" забивают камнями на площадях.
ivfn 24 июня 2018 | 00:26
patrikk_1:
Кстати вы в курсе ,что Лелик в 2012 и 2014 году предлагал повысить пенсионный возраст?
Об этом сказано в программе "Народного альянса" и Партии Прогресса
ivfn 24 июня 2018 | 00:18
//О проведении серии митингов также объявил Алексей Навальный. Они намечены на 1 июля.//
Кстати вы в курсе ,что Лелик в 2012 и 2014 году предлагал повысить пенсионный возраст?
Об этом сказано в программе "Народного альянса" и Партии Прогресса"
ОХРЕНЕТЬ!!! А завтра что ему на ум придет????