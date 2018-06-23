Сборная Германии на ЧМ по футболу вырвала победу у команды Швеции
Действующие чемпионы мира, проигрывая в первом тайме 0:1, во втором забили ответный гол, но вышли вперед только в добавленное время. Итог 2:1 в пользу немцев.
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Действующие чемпионы мира, проигрывая в первом тайме 0:1, во втором забили ответный гол, но вышли вперед только в добавленное время. Итог 2:1 в пользу немцев.
Комментарии28
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nelibermot20 23 июня 2018 | 23:04
Вот это да!
zdravstvuyte_ya_vasha_tyotya 23 июня 2018 | 23:11
да насрать....Что там с НДС ? Понятно, что быдлу пофиг......
deir_ez_zor 23 июня 2018 | 23:05
всего несколько секунд не хватило сборной Германии, что бы повесив нос собирать чемоданы домой.
zdravstvuyte_ya_vasha_tyotya 23 июня 2018 | 23:14
deir_ez_zor: Уроды, проснитесь!!!!! Вас , ваших детей и родителей обувают....Хотя....Бараны для этого и предназначены.....
deir_ez_zor 23 июня 2018 | 23:33
zdravstvuyte_ya_vasha_tyotya:
Рашка обречена.
ka_mate 23 июня 2018 | 23:07
Давно такого не видел.
prusol 23 июня 2018 | 23:12
ka_mate: Да, это было очень эффектно и красиво!
paul_2105 23 июня 2018 | 23:21
ka_mate: Германия, браво!!!
danko1 23 июня 2018 | 23:08
На последних секундах только чемпионы могут забивать голы, к тому же в меньшинстве.
Германия достойна победы, но шведов жаль.
paul_2105 23 июня 2018 | 23:23
danko1: Почему жаль?! Пусть решится все в последнем туре. Германия заслужила своей игрой спортивной справедливости!
danko1 23 июня 2018 | 23:32
paul_2105: Сильная подгруппа в отличии от нашей.
Только корейцы слабое звено.
danko_shwabra 23 июня 2018 | 23:34
danko1: какой вашей, из маями или из кубанщины? Спец в футболах бабка данко1. Спец в Путине! Путин виноват, курица?
paul_2105 23 июня 2018 | 23:42
danko1: Слабое на фоне остальных 3-х. На фоне КСА и Египта они почти сильные.
prusol 23 июня 2018 | 23:10
На последних секундах!
zemljanka 23 июня 2018 | 23:13
"Судью на мыло..."
Поздравления победителям.
deir_ez_zor 23 июня 2018 | 23:35
zemljanka:
Штрафной явно липовый.
paul_2105 23 июня 2018 | 23:39
deir_ez_zor: Нормальный штрафной.
ryabihina_olga 23 июня 2018 | 23:14
В меньшинстве на последних секундах. Молодцы!!!
feodorov 23 июня 2018 | 23:16
У Ю.Кореи появился шанс )))
nelibermot20 23 июня 2018 | 23:29
feodorov: самое забавное, что мексиканцы, имея в активе 6 очков, теоретически могут не попасть в плей-офф )))
deir_ez_zor 23 июня 2018 | 23:37
nelibermot20:
Скорее всего не попадут шведы, а мексиканцам достаточно с играть в ничью.
blahovdav 23 июня 2018 | 23:40
nelibermot20: самое забавное, что мексиканцы, имея в активе 6 очков, теоретически могут не попасть в плей-офф )))/// Самое забавное, что рашкованские тюфяки, благодаря самой легкой группе наверное в истории чемпионатов вышедшие в плей офф, получат по самые помидоры от любой из других вышедших... Все таки Боярышник делает свое дело....
addi 23 июня 2018 | 23:20
24 игрока бьются(неважно кто с кем), а выигрывают всё равно немцы. Они и будут
чемпионами этого Мундиале....
paul_2105 23 июня 2018 | 23:37
Все может быть.
koshkaedu 23 июня 2018 | 23:26
Ура, Швеция проиграла! А с НДС у нас нормально - 5%
salut__521 23 июня 2018 | 23:32
Шведы могут уже прощаться с мундиалем, ибо заслуженно получили по сусалам за историческую договорную ничью 2:2 с Данией в 2004. Вот ещё бы и датчан туда же отправить....
fresh_breeze 23 июня 2018 | 23:49
Вообще-то начало у немцев в этом мундиале, скажем прямо, не для чемпионов мира.
Немцу победить на русской земле во все времена было проблематично. )))
elenalipa 23 июня 2018 | 23:52
Молодцы! Это характер!!!!