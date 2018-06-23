Суд английского Лестера ввел санкции против четырех английских болельщиков
Как передает «Скай ньюс», фанат из Дерби лишен права посещать футбольные матчи сроком на пять лет. Решение принято на основании полицейского расследования после появления в интернете видео с нацистским приветствием после одного из матчей ЧМ по футболу в Волгограде. Проходившим по тому же делу двум другим фанатам суд вынесет решение 26 июня. Еще один болельщик, замешанный в инциденте 17 июня в поезде в Подмосковье, отлучен от посещения матчей сроком на три года. Подробности этого происшествия не уточняются.
Комментарии2
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wien 23 июня 2018 | 23:26
И плевать им на то что будут говорить диваные русофобы .А наши дали штраф 1 000 рублей) Россия вперёд!оле оле оле)
polikarpich 23 июня 2018 | 23:54
wien: Впердоле, впердоле... Согласен. Она всегда там в последнее время. Я имею в виду настоящий народ России, а не "сцарей", футболистов, Сечиных и всяких депутатов с Медвежатами.
Но ведь это никому не интересно, правда? Главное, что какого-то "фаната из Дерби" оштрафовали.