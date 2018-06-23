Суд английского Лестера ввел санкции против четырех английских болельщиков

Как передает «Скай ньюс», фанат из Дерби лишен права посещать футбольные матчи сроком на пять лет. Решение принято на основании полицейского расследования после появления в интернете видео с нацистским приветствием после одного из матчей ЧМ по футболу в Волгограде. Проходившим по тому же делу двум другим фанатам суд вынесет решение 26 июня. Еще один болельщик, замешанный в инциденте 17 июня в поезде в Подмосковье, отлучен от посещения матчей сроком на три года. Подробности этого происшествия не уточняются.