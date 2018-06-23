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23:01, 23 июня 2018

Дональд Трамп считает, что за почти полтора года смог сделать больше, чем любой другой из американских лидеров

Дональд Трамп считает, что за почти полтора года с момента вступления в должность президента США смог сделать больше, чем любой другой из американских лидеров. В интервью телеканалу Ти-би-эн Трамп поставил себе в заслуги сокращение налогов, низкие показатели безработицы, перенос посольства США в Иерусалим и упразднение множества нормативно-правовых актов, существовавших ранее.

Комментарии

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zemljanka 23 июня 2018 | 23:08

Мерзкий старакишка.

ura_russians 23 июня 2018 | 23:38

zemljanka:

трамп олицетворяет собой всю шизанутую западную элиту, которой вы лижете без их же ведома.

hunterhead 24 июня 2018 | 00:13

ura_russians: "трамп олицетворяет собой всю шизанутую западную элиту, которой вы лижете без их же ведома."

Соси Вовке и помалкивай, портянка по кличке ura_russians...:-D

stebinmaku 23 июня 2018 | 23:08

Ну, пока что вместо слова "сделать" больше подошло бы "наделать"..

uhovostro 23 июня 2018 | 23:08

«Меня сам Государственный совет боится. Да что, в самом деле? Я такой!Я не посмотрю ни на кого... я говорю всем: «Я сам себя знаю, сам». Я везде, везде. Во дворец всякий день езжу. Меня завтра же произведут сейчас в фельдмарш... (Поскальзывается...)» (c) "Ревизор"

ematveev 23 июня 2018 | 23:08

Обама больше сделал: он тюрьму в Гуантанамо пообещал закрыть.
А Трамп даже пообещать не смог.
Слабак!

novyrusich 23 июня 2018 | 23:25

ematveev: ЗАТО ОН СМОГ РОССИЮ В ПОЗУ ЗЮ ПОСТАВИТЬ.
ТАКОЙ ВЕСЬ ИЗ СЕБЯ НЕПРЕДСКАЗУЕМЫЙ.
ГОВОРИТ И ДЕЛАЕТ.
ОБЕЩАЕТ РАКЕТЫ ПРИСЛАТЬ И ПРИСЫЛАЕТ.

И террористов из Гуантанамо даже и не обещал выпустить.
Сказал, что будут сидеть эти суки.

Но вообще кипишной мужик.Его надо опасаться.
Может в рожу въехать.
Вон ЫН это понял и приполз на коленях.

ura_russians 23 июня 2018 | 23:42

novyrusich: Вон ЫН это понял и приполз на коленях.
—-

обнови методичку, недоумок, трамп ещё вчера сказал, что ЫНиегр наЫпал.

:)))))
трамп приехал, потряс перхотью, заявил, что ЫН зассал, но реальность то всё давно опровергла.
ЫН и ныне там, а Трамп продлил санкции против Кореи

novyrusich 24 июня 2018 | 00:32

ura_russians: мальчик, ты ротик помой, а то от тебя как из помойки несет.
Понятно, что поза раком не очень удобна. Вот ты и злишься.
Не надо торописсься.
Дрессировка Ына продолжается. Санкции отменят, когда Ын свое АО все уничтожит.

pulalala 24 июня 2018 | 00:14

novyrusich:
То-то вовочка настойчиво стоит в очереди на встречу с рыжим.
И взгляд такой просительный......

(комментарий скрыт)

putin_itogy 23 июня 2018 | 23:24

Пожалуй я соглашусь.
Хотя Трамп не мой кумир, он он действительно - БУЛЬДОЗЕР ИСТОРИИ.

proxozhij 23 июня 2018 | 23:26

putin_itogy: БУЛЬДОЗЕР ИСТОРИИ. На конной тяге.

putin_itogy 23 июня 2018 | 23:55

proxozhij: Нет, на американской ВВП.
А это серьёзная машина!

prusol 23 июня 2018 | 23:33

Мне очень нравится Трамп.

felik23 24 июня 2018 | 00:06

prusol: ****Мне очень нравится Трамп*****
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Наверное, потому, что он, как истинный джентльмен, очень уважительно относится к женщинам?

prusol 24 июня 2018 | 00:11

felik23: А Вы хотите напомнить о мемуарах Джеймса Коми?

felik23 24 июня 2018 | 00:17

prusol: Не, не хочу. А что?

prusol 24 июня 2018 | 00:22

felik23: Если "не", то уже ничего.

felik23 24 июня 2018 | 00:30

prusol: И всё-таки, уважаемая, мне любопытно, если можно...Вам красненький Трампуля нравится потому как он женщинам в трусы лазит, пользуясь своим знаменитством, как он сам рассказывал? На всякий пожарный, бойтесь когнитивного диссонанса, это опасно для здоровья...

renza 23 июня 2018 | 23:33

толстый клоун, с интелектом подростка. к тому же совсем бессовестный. с больными детскими комплексами. папаши видимо сильно в детсве бил и гнобил бедолагу.

(комментарий скрыт)

sparky 23 июня 2018 | 23:36

Куда там какому-нибудь Рузвельту или Линкольну до Трампа.

ura_russians 23 июня 2018 | 23:44

sparky: Куда там какому-нибудь Рузвельту или Линкольну до Трампа.
—/

а навальнеру до ленина.
да и всё ваше болотное стадо шизиков и педиков ничего сделать не может.
ну кроме минета

sparky 24 июня 2018 | 00:14

ura_russians: Хорошо, дурачок, что ты кроме минета уже две фамилии выучил. Трудись еще.

felik23 24 июня 2018 | 00:08

sparky: sparky: А куда там Рейгану до этого недоразумения? https://youtu.be/ohhuhmC7eXc

fresh_breeze 23 июня 2018 | 23:40

Да он от скромности не помрёт, это уж точно.
Европу оттолкнул, Китай, можно сказать, тоже. По этим достижениям он да, рекордсмен.

Но на Нобелевскую премию мира ещё не дотягивает, слишком мало людей угробил в разных частях света, его предшественник был по этому показателю куда результативнее.

prusol 23 июня 2018 | 23:53

fresh_breeze: "От скромности" умирают только дураки и нахалы.

felik23 24 июня 2018 | 00:01

Вся правда о Трампе: https://youtu.be/ohhuhmC7eXc

ts 24 июня 2018 | 00:06

Наш президент сделал за месяц больше, чем Трамп за полтора года: бензин поднял в цене, пенсионный возраст увеличил, поднял НДС, уничтожил военные кафедры в вузах, с 1 июля повысит тарифы на ЖКХ... А сколько новых сюрпризов и прорывов в экономике нас ждет дальше!

hunterhead 24 июня 2018 | 00:15

"Дональд Трамп считает, что за почти полтора года смог сделать больше, чем любой другой из американских лидеров"

Ну, Путена так как он никто точно не троллил...:-D

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