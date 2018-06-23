"Дональд Трамп считает, что за почти полтора года смог сделать больше, чем любой другой из американских лидеров"

Дональд Трамп считает, что за почти полтора года с момента вступления в должность президента США смог сделать больше, чем любой другой из американских лидеров. В интервью телеканалу Ти-би-эн Трамп поставил себе в заслуги сокращение налогов, низкие показатели безработицы, перенос посольства США в Иерусалим и упразднение множества нормативно-правовых актов, существовавших ранее.