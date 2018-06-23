Дональд Трамп считает, что за почти полтора года смог сделать больше, чем любой другой из американских лидеров
Дональд Трамп считает, что за почти полтора года с момента вступления в должность президента США смог сделать больше, чем любой другой из американских лидеров. В интервью телеканалу Ти-би-эн Трамп поставил себе в заслуги сокращение налогов, низкие показатели безработицы, перенос посольства США в Иерусалим и упразднение множества нормативно-правовых актов, существовавших ранее.
Комментарии29
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zemljanka 23 июня 2018 | 23:08
Мерзкий старакишка.
ura_russians 23 июня 2018 | 23:38
zemljanka:
трамп олицетворяет собой всю шизанутую западную элиту, которой вы лижете без их же ведома.
hunterhead 24 июня 2018 | 00:13
ura_russians: "трамп олицетворяет собой всю шизанутую западную элиту, которой вы лижете без их же ведома."
Соси Вовке и помалкивай, портянка по кличке ura_russians...:-D
stebinmaku 23 июня 2018 | 23:08
Ну, пока что вместо слова "сделать" больше подошло бы "наделать"..
uhovostro 23 июня 2018 | 23:08
«Меня сам Государственный совет боится. Да что, в самом деле? Я такой!Я не посмотрю ни на кого... я говорю всем: «Я сам себя знаю, сам». Я везде, везде. Во дворец всякий день езжу. Меня завтра же произведут сейчас в фельдмарш... (Поскальзывается...)» (c) "Ревизор"
ematveev 23 июня 2018 | 23:08
Обама больше сделал: он тюрьму в Гуантанамо пообещал закрыть.
А Трамп даже пообещать не смог.
Слабак!
novyrusich 23 июня 2018 | 23:25
ematveev: ЗАТО ОН СМОГ РОССИЮ В ПОЗУ ЗЮ ПОСТАВИТЬ.
ТАКОЙ ВЕСЬ ИЗ СЕБЯ НЕПРЕДСКАЗУЕМЫЙ.
ГОВОРИТ И ДЕЛАЕТ.
ОБЕЩАЕТ РАКЕТЫ ПРИСЛАТЬ И ПРИСЫЛАЕТ.
И террористов из Гуантанамо даже и не обещал выпустить.
Сказал, что будут сидеть эти суки.
Но вообще кипишной мужик.Его надо опасаться.
Может в рожу въехать.
Вон ЫН это понял и приполз на коленях.
ura_russians 23 июня 2018 | 23:42
novyrusich: Вон ЫН это понял и приполз на коленях.
—-
обнови методичку, недоумок, трамп ещё вчера сказал, что ЫНиегр наЫпал.
:)))))
трамп приехал, потряс перхотью, заявил, что ЫН зассал, но реальность то всё давно опровергла.
ЫН и ныне там, а Трамп продлил санкции против Кореи
novyrusich 24 июня 2018 | 00:32
ura_russians: мальчик, ты ротик помой, а то от тебя как из помойки несет.
Понятно, что поза раком не очень удобна. Вот ты и злишься.
Не надо торописсься.
Дрессировка Ына продолжается. Санкции отменят, когда Ын свое АО все уничтожит.
pulalala 24 июня 2018 | 00:14
novyrusich:
То-то вовочка настойчиво стоит в очереди на встречу с рыжим.
И взгляд такой просительный......
putin_itogy 23 июня 2018 | 23:24
Пожалуй я соглашусь.
Хотя Трамп не мой кумир, он он действительно - БУЛЬДОЗЕР ИСТОРИИ.
proxozhij 23 июня 2018 | 23:26
putin_itogy: БУЛЬДОЗЕР ИСТОРИИ. На конной тяге.
putin_itogy 23 июня 2018 | 23:55
proxozhij: Нет, на американской ВВП.
А это серьёзная машина!
prusol 23 июня 2018 | 23:33
Мне очень нравится Трамп.
felik23 24 июня 2018 | 00:06
prusol: ****Мне очень нравится Трамп*****
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Наверное, потому, что он, как истинный джентльмен, очень уважительно относится к женщинам?
prusol 24 июня 2018 | 00:11
felik23: А Вы хотите напомнить о мемуарах Джеймса Коми?
felik23 24 июня 2018 | 00:17
prusol: Не, не хочу. А что?
prusol 24 июня 2018 | 00:22
felik23: Если "не", то уже ничего.
felik23 24 июня 2018 | 00:30
prusol: И всё-таки, уважаемая, мне любопытно, если можно...Вам красненький Трампуля нравится потому как он женщинам в трусы лазит, пользуясь своим знаменитством, как он сам рассказывал? На всякий пожарный, бойтесь когнитивного диссонанса, это опасно для здоровья...
renza 23 июня 2018 | 23:33
толстый клоун, с интелектом подростка. к тому же совсем бессовестный. с больными детскими комплексами. папаши видимо сильно в детсве бил и гнобил бедолагу.
sparky 23 июня 2018 | 23:36
Куда там какому-нибудь Рузвельту или Линкольну до Трампа.
ura_russians 23 июня 2018 | 23:44
sparky: Куда там какому-нибудь Рузвельту или Линкольну до Трампа.
—/
а навальнеру до ленина.
да и всё ваше болотное стадо шизиков и педиков ничего сделать не может.
ну кроме минета
sparky 24 июня 2018 | 00:14
ura_russians: Хорошо, дурачок, что ты кроме минета уже две фамилии выучил. Трудись еще.
felik23 24 июня 2018 | 00:08
sparky: sparky: А куда там Рейгану до этого недоразумения? https://youtu.be/ohhuhmC7eXc
fresh_breeze 23 июня 2018 | 23:40
Да он от скромности не помрёт, это уж точно.
Европу оттолкнул, Китай, можно сказать, тоже. По этим достижениям он да, рекордсмен.
Но на Нобелевскую премию мира ещё не дотягивает, слишком мало людей угробил в разных частях света, его предшественник был по этому показателю куда результативнее.
prusol 23 июня 2018 | 23:53
fresh_breeze: "От скромности" умирают только дураки и нахалы.
felik23 24 июня 2018 | 00:01
Вся правда о Трампе: https://youtu.be/ohhuhmC7eXc
ts 24 июня 2018 | 00:06
Наш президент сделал за месяц больше, чем Трамп за полтора года: бензин поднял в цене, пенсионный возраст увеличил, поднял НДС, уничтожил военные кафедры в вузах, с 1 июля повысит тарифы на ЖКХ... А сколько новых сюрпризов и прорывов в экономике нас ждет дальше!
hunterhead 24 июня 2018 | 00:15
"Дональд Трамп считает, что за почти полтора года смог сделать больше, чем любой другой из американских лидеров"
Ну, Путена так как он никто точно не троллил...:-D